«Интер» и «Галатасарай» начали переговоры о трансфере Хакана Чалханоглу

начали переговоры о трансфере 31-летнего полузащитника

По данным инсайдера Фабрицио Романо, сам футболист уже дал устное согласие на переход в стамбульский клуб, который он поддерживает с детства.

Причиной ускорения переговоров стал внутренний конфликт в «Интере»: после поражения от «Флуминенсе» в 1/8 финала клубного чемпионата мира капитан Лаутаро Мартинес публично призвал игроков, не желающих оставаться в команде, искать новые клубы.

Президент «Интера» Беппе Маротта подтвердил, что эти слова были адресованы Чалханоглу, а главный тренер Кристиан Киву провел экстренное собрание для урегулирования ситуации.

«Интер» оценивает Чалханоглу в 30 миллионов евро, однако «Галатасарай» рассчитывает снизить сумму трансфера в ходе переговоров. Турецкий клуб предлагает игроку контракт до 2028 года с зарплатой 10 миллионов евро в год.

Хакан Чалханоглу выступает за «Интер» с 2021 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.