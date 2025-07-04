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    Ромащенко объяснил, как собирается возвращать «Урал» в РПЛ

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    Новый главный тренер «Урала» Мирослав Ромащенко рассказал, как намерен вернуть клуб из Екатеринбурга в российскую Премьер-лигу.

    Мирослав Ромащенко
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    Мирослав Ромащенко

    «Здесь очень важен комплексный подход в нашем понимании, потому что при анализе прошедшего сезона, составляя план сборов для подготовки, мы учитывали очень многие моменты и, соответственно, мы понимаем, над чем команде нужно в каких компонентах работать, в чем нужно добавлять, что внедрять. Естественно, было очень много хорошего. Нам нужно это оставить.

    Задача первостепенная сейчас — двигаться шаг за шагом, восстанавливать, во-первых, функциональную способность и внедрять те компоненты, которые, на взгляд тренерского штаба, нужны команде для того, чтобы она стала немножко сильнее.

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    • То есть мы должны двигаться в этом направлении, потому что мы играем для болельщиков, которые любят команду, которые всегда с нами, всегда в большом количестве приходят на футбол.

    И, соответственно, мы это понимаем, мы это говорим ежедневно нашим парням, что они главная сила движущая и помогающая нам. И мы, соответственно, должны играть с высокой самоотдачей и добиваться результатов», — сказал Ромащенко в интервью клубному сайту.

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    По итогам прошлого сезона «Урал» занял четвертое место в Первой лиге и в стыках не смог завоевать право играть в РПЛ, уступив по сумме двух матчей «Ахмату». Летом команду возглавил Мирослав Ромащенко.

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