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    Погба: Я уже привык к давлению со стороны прессы

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции Монако
    Хавбек «Монако» Поль Погба отметил, как он относится к давлению со стороны журналистов. По словам француза, он уже к этому привык.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    «С тех пор как мне исполнилось 16 лет и я покинул "Гавр", я всегда находился под давлением. Я уже привык к этому. Давление со стороны — это неотъемлемая часть жизни футболиста. Игра на профессиональном уровне подразумевает под собой согласие со всеми этими факторами, в числе которых как дифирамбы после побед, так и жесткая критика после поражений. Я не чувствую никакого давления, ведь на предыдущем этапе сама возможность снова играть в футбол была поставлена под сомнение. Так что давления никакого нет.

    Я перешёл в отличный клуб, меня окружают сильнейшие игроки, настрой на высоте, и я очень признателен тем, благодаря кому это стало возможно», — приводит слова Погба пресс-служба «Монако».

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    Ранее Погба играл за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

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