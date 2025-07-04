«Челси» нацелился на хавбека «Барселоны» Касадо

Лондонскийрассматривает возможность приобретения полузащитника, сообщает Sport.es

Каталонский клуб готов расстаться с 21-летним опорником в случае получения выгодного предложения — трансфер может помочь «Барсе» соответствовать требованиям Ла Лиги по регистрации игроков.

Ранее «Челси» уже активно укреплял атакующую линию. К команде присоединились Жоао Педро из «Брайтона» и Лиам Делап, ранее выступавший за «Ипсвич Таун». Также близок к переходу вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Гиттенс.

В сезоне-2024/25 Марк Касадо провел 36 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть голевых передач.