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    «Челси» нацелился на хавбека «Барселоны» Касадо

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    Лондонский «Челси» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Барселоны» Марка Касадо, сообщает Sport.es.

    Марк Касадо
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    Марк Касадо

    Каталонский клуб готов расстаться с 21-летним опорником в случае получения выгодного предложения — трансфер может помочь «Барсе» соответствовать требованиям Ла Лиги по регистрации игроков.

    Ранее «Челси» уже активно укреплял атакующую линию. К команде присоединились Жоао Педро из «Брайтона» и Лиам Делап, ранее выступавший за «Ипсвич Таун». Также близок к переходу вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Гиттенс.

    В сезоне-2024/25 Марк Касадо провел 36 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил один мяч и отдал шесть голевых передач.

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