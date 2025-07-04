Газизов: С Пальцевым мы будем сильнее

Генеральный директор махачкалинского «Динамо»прокомментировал будущее в клубе центрального защитника

«Валентин Пальцев является игроком "Динамо" Махачкала. Мы им очень сильно довольны, он один из лидеров команды. Если будет дольше у нас оставаться, мы будем сильнее. Если будет предложение — будем рассматривать. Но официального предложения, которое бы всех устроило, не было», — сказал Газизов «СЭ».

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В минувшем сезоне 23-летний Пальцев был ключевым игроком «Динамо» Мх, сыграл за команду 28 матчей и дебютировал в составе сборной России. Сейчас игрок оценивается в 2,5 млн евро, а его контракт действует еще сезон.