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    Газизов: С Пальцевым мы будем сильнее

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо-Махачкала
    Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал будущее в клубе центрального защитника Валентина Пальцева.

    Валентин Пальцев
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    Валентин Пальцев

    «Валентин Пальцев является игроком "Динамо" Махачкала. Мы им очень сильно довольны, он один из лидеров команды. Если будет дольше у нас оставаться, мы будем сильнее. Если будет предложение — будем рассматривать. Но официального предложения, которое бы всех устроило, не было», — сказал Газизов «СЭ».

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    В минувшем сезоне 23-летний Пальцев был ключевым игроком «Динамо» Мх, сыграл за команду 28 матчей и дебютировал в составе сборной России. Сейчас игрок оценивается в 2,5 млн евро, а его контракт действует еще сезон.

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