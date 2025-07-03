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    Ди Мария: Пришло время вернуться домой

    Футбол Трансферы Латинская Америка Бенфика
    Аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария выступил с обращением после перехода из «Бенфики» в «Росарио», где начинал свою карьеру, и сообщил о том, что его европейская карьера подошла к концу.

    Анхель Ди Мария
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    Анхель Ди Мария

    «Пришло время вернуться домой. Моя европейская карьера окончена. Прошло много лет, я играл за многие клубы и уезжаю, полный незабываемых впечатлений. За 18 лет в Европе я не только наслаждался жизнью в прекрасных городах, но и в замечательных клубах со многими прекрасными людьми.

    Я приобрел друзей, которых всегда буду хранить в своем сердце. Каждый из невероятных моментов, которые я пережил, сделал меня тем, кем я являюсь сегодня. А быть избитым, плакать, злиться, вставать и двигаться вперед, несомненно, было частью моего развития и роста как футболиста и как личности», — написал Ди Мария на странице в соцсети.

    Сейчас Ди Марии 37 лет, он известен по выступлениям за «Бенфику», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Ювентус». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира 2022 года.

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