Дмитрий Черышев: Вообще не понимаю трансферную политику «Спартака»

Известный в прошлом игрок, а сейчас тренердал свою оценку трансферув «Спартак», а потом добавил, что вообще не понимает, как ведется политика в клубе.

«Что касается перехода Заболотного в "Спартак", иногда возрастные футболисты показывают очень интересный футбол, если игрок хорошо впишется в команду. Я не могу сказать, впишется ли Антон в команду или нет. То, что Заболотный раньше играл за ЦСКА, не играет никакой роли. Самое главное в том, что "Спартак" в последнее время очень сильно удивляет.

Я не понимаю многие вещи, которые клуб совершает в плане трансферов и тренерского штаба. Посмотрите, сколько "Спартак" за последнее время поменял спортивных директоров! Что важно для тренера?

Для тренера в первую очередь важны единомышленники и то, как спортивный директор подбирает футболистов под стиль клуба и тренера. Мне удалось поработать с Мончи. Я видел, как он подбирает игроков по этим двум критериям. Это очень важно», — сказал Черышев «Чемпионату».

Последним клубом Заболотного были подмосковные «Химки». Всего за команду он сыграл 31 матч, забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.