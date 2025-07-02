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    Чауна сменил «Лацио» на «Бернли»

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    Новичок АПЛ «Бернли» на своем официальном сайте объявил о трансфере французского полузащитника «Лацио» Лума Чауны.

    Лум Чауна
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    Лум Чауна

    «Футбольный клуб "Бернли" рад сообщить о переходе вингера сборной Франции до 21 года Лума Чауны из "Лацио" за нераскрытую сумму. 21-летний нападающий подписал пятилетний контракт и прибыл в Восточный Ланкашир, проведя уже 130 матчей в Серии А, Лиге 1 и Лиге 2», — написано в сообщении клуба.

    «Я очень горжусь тем, что подписал контракт с этим особенным клубом. Я разговаривал с тренером во время чемпионата Европы этим летом, и у нас состоялся действительно хороший диалог, который помог мне понять, что хочу быть здесь. Не могу дождаться, когда смогу подготовиться к предстоящему сезону и выступить перед болельщиками», — сказал Чауна.

    Сумма сделки оценивается в 15 млн евро. Прошлый сезон 21-летний Чауна выступал за «Лацио», где сыграл 37 матчей, забил 2 мяча и сделал один ассист. Летом 2024 года он перебрался из «Салернитаны» за 10 млн евро.

    В сезоне-2024/2025 «Бёрнли» занял второе место в Чемпионшипе и вышел в АПЛ.

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