Чауна сменил «Лацио» на «Бернли»

Новичок АПЛна своем официальном сайте объявил о трансфере французского полузащитника «Лацио»

«Футбольный клуб "Бернли" рад сообщить о переходе вингера сборной Франции до 21 года Лума Чауны из "Лацио" за нераскрытую сумму. 21-летний нападающий подписал пятилетний контракт и прибыл в Восточный Ланкашир, проведя уже 130 матчей в Серии А, Лиге 1 и Лиге 2», — написано в сообщении клуба.

«Я очень горжусь тем, что подписал контракт с этим особенным клубом. Я разговаривал с тренером во время чемпионата Европы этим летом, и у нас состоялся действительно хороший диалог, который помог мне понять, что хочу быть здесь. Не могу дождаться, когда смогу подготовиться к предстоящему сезону и выступить перед болельщиками», — сказал Чауна.

Сумма сделки оценивается в 15 млн евро. Прошлый сезон 21-летний Чауна выступал за «Лацио», где сыграл 37 матчей, забил 2 мяча и сделал один ассист. Летом 2024 года он перебрался из «Салернитаны» за 10 млн евро.

В сезоне-2024/2025 «Бёрнли» занял второе место в Чемпионшипе и вышел в АПЛ.