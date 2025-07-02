Лепехин — о трансфере Жерсоне: Бразильцы часто приезжают в РПЛ немотивированными

Бывший защитник «Зенита»прокомментировал вероятный переход капитанаЖерсона в питерский клуб.

«Что касается трансфера Жерсона в "Зенит", все оценки нужно делать ближе к осени. Футболист должен поиграть в новой команде, и тогда станет понятно, стоило совершать этот трансфер или нет.

Объяснимо, почему руководство "Зенита" ищет игрока в центр поля, — там не хватает футболистов, определяющих результат, развитие атак и оборону. Игра команды с приходом Жерсона точно не будет хуже. А говорить про стоимость игрока не хочется, ведь хорошие футболисты стоят дорого, а плохие "Зениту" не нужны.

Серьезно, что "Зенит" выиграл конкуренцию у "Аль-Насра" за Жерсона. Но меня всегда смущают переходы футболистов из Бразилии в Россию или Саудовскую Аравию. Все мотивированные игроки стремятся в топ-5 лиг Европы. А те, кто едут к нам или в Саудовскую Аравию, — уже немотивированные футболисты или у них "особая" мотивация», — сказал Лепехин «Чемпионату».

Ранее сообщалось, что Жерсон станет футболистом «Зенита» после Клубного чемпионата мира.