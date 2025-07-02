ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виталий Денисов Виталий Денисов: Нынешний «Локомотив» — очень хорошая, весёлая, молодая команда
    Все новости спорта

    Григорий Иванов: Неправильно, что до сих пор нет календаря Первой лиги

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Урал
    Президент «Урала» Григорий Иванов считает ненормальной ситуацию, что до сих пор не составлен календарь матчей Первой лиги, хотя старт турнира намечен на 19 июля.

    Григорий Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григорий Иванов

    «Конечно, неправильно, что до начала турнира 2,5 недели, а календаря до сих пор нет. Нам надо заказывать билеты, гостиницу, думать, как добираться. Хотелось бы, чтобы все было пораньше. Есть и объективные, и необъективные причины. Вопросы и к лиге, и к РФС, ко всему футбольному сообществу. Нам надо собраться вместе и решать что‑то. Чтобы люди знали, какой у них календарь, где они будут играть.

    Самое главное — хозяева не должны ставить время начала матча. Это очень сказывается. Когда приезжаешь, например, в Хабаровск, игры в 8–9 утра по нашему времени. А они приезжают на запад, им тоже ставят игру в час ночи по их времени. Это тоже неправильно. Лига должна это решить вопрос.

  • «Урал» заменил Шатова на Ромащенко. Вернет ли экс-помощник Черчесова Екатеринбург в РПЛ?
  • «Шмели» продолжают делать ставку на тренеров без опыта работы главным
  • 30/06/2025

    • Конечно, если просит телевидение, если игра будет транслироваться — это другой вопрос. У нас большая страна, надо ставить игру, чтобы обеим командам было комфортно играть. В этом году у нас было три раза, когда мы играли в 22–23 часа по нашему времени. Зачем? Например, с той же "Родиной". Это мое мнение», — сказал Иванов «Матч ТВ».

    В прошлом сезоне «Урал» финишировал четвертым в таблице Первой лиге и стыках уступил по сумме двух матчей «Ахмату». Летом команду возглавил Мирослав Ромащенко.

    По итогам прошедшего сезона МЕЛБЕТ‑Первой Лиги «Урал» занял четвертое место и уступил «Ахмату» в стыковых матчах за право выступить в МИР РПЛ.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Рублев проиграет 320-й ракетке мира?
  • Рублев — Харрис. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Алькарас устроит драму в матче против 733-й ракетки мира?
  • Тарвет — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сможет ли «Зенит» взломать оборону махачкалинцев?
  • «Зенит» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.76
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Тарвет — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бельгия (ж) — Италия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Шуртан — Кызылкум
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч МЛ Витебск — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Дордой — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Барс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Басилашвили
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры