Григорий Иванов: Неправильно, что до сих пор нет календаря Первой лиги

Президент «Урала»считает ненормальной ситуацию, что до сих пор не составлен календарь матчей Первой лиги, хотя старт турнира намечен на 19 июля.

«Конечно, неправильно, что до начала турнира 2,5 недели, а календаря до сих пор нет. Нам надо заказывать билеты, гостиницу, думать, как добираться. Хотелось бы, чтобы все было пораньше. Есть и объективные, и необъективные причины. Вопросы и к лиге, и к РФС, ко всему футбольному сообществу. Нам надо собраться вместе и решать что‑то. Чтобы люди знали, какой у них календарь, где они будут играть.

Самое главное — хозяева не должны ставить время начала матча. Это очень сказывается. Когда приезжаешь, например, в Хабаровск, игры в 8–9 утра по нашему времени. А они приезжают на запад, им тоже ставят игру в час ночи по их времени. Это тоже неправильно. Лига должна это решить вопрос.

Конечно, если просит телевидение, если игра будет транслироваться — это другой вопрос. У нас большая страна, надо ставить игру, чтобы обеим командам было комфортно играть. В этом году у нас было три раза, когда мы играли в 22–23 часа по нашему времени. Зачем? Например, с той же "Родиной". Это мое мнение», — сказал Иванов «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Урал» финишировал четвертым в таблице Первой лиге и стыках уступил по сумме двух матчей «Ахмату». Летом команду возглавил Мирослав Ромащенко.

По итогам прошедшего сезона МЕЛБЕТ‑Первой Лиги «Урал» занял четвертое место и уступил «Ахмату» в стыковых матчах за право выступить в МИР РПЛ.