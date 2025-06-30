Канчельскис: Головин сейчас сильнее Погба

Знаменитый российский полузащитникдал свою оценку переходув «Монако», а также добавил, что француз на первых порах будет учиться у россиянина

«Погба — хороший футболист, но он не играл полтора года. Ему потребуется год на восстановление своих кондиций. Это не я придумал или кто-то еще, такова физиология человека. Через год мы увидим настоящего Погба, но сейчас Головин будет лидером "Монако".

В течение года Поль будет перенимать опыт у Александра и учиться. Головин в ближайший год точно будет выглядеть лучше Погба по всем статьям», — сказал Канчельскис «Чемпионату».

Последним клубом Погба был туринский «Ювентус», который он покинул из-за допингового сканадала. Также полузащитник выступал в «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции, с которой выиграл ЧМ-2018 в России.