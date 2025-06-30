ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиМесси тащил «Интер Майами» и FIFA сколько мог. Но футбол — это командная игра
    Все новости спорта

    Новичок «Лилля» Жиру: Хочу снова сыграть в Лиге Европы

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции
    Французский нападающий Оливье Жиру выступил с обращением после своего перехода в «Лилль».

    Оливье Жиру
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Оливье Жиру

    «Клуб соответствует всем требованиям для меня и моей семьи. Я надеюсь быть полезным для команды, будучи лидером на поле и за его пределами, связующим звеном между игроками и персоналом. Я впечатлен возможностью опять играть в Лиге Европы. "Лилль" — большой клуб во Франции», — цитирует Жиру GFFN.

    Последним клубом 38-летнего Жиру был американский «Лос-Анджелес». Нападающий известен по игре в составе сборной Франции, «Милана», «Челси», «Арсенала» и «Монпелье», с которым выигрывал Лигу 1 на заре своей карьеры.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра получится вязкой и плотной
  • «Интер» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • «Динамо» уверенно расправится с белградцами
  • «Динамо» — «Белград». Прогноз и ставки
  • 2.76
    •
  • Рублев снова устроит драму?
  • Рублев — Джере. Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.79
  • Экспресс дня 30 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Динамо — Белград
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Рублев — Джере
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Мюллер — Джокович
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч ЦСКА — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Шелтон — Болт
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шевченко — Опелка
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Супер Нова — Ауда
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры