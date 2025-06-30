Новичок «Лилля» Жиру: Хочу снова сыграть в Лиге Европы

Французский нападающийвыступил с обращением после своего перехода в «Лилль».

«Клуб соответствует всем требованиям для меня и моей семьи. Я надеюсь быть полезным для команды, будучи лидером на поле и за его пределами, связующим звеном между игроками и персоналом. Я впечатлен возможностью опять играть в Лиге Европы. "Лилль" — большой клуб во Франции», — цитирует Жиру GFFN.

Последним клубом 38-летнего Жиру был американский «Лос-Анджелес». Нападающий известен по игре в составе сборной Франции, «Милана», «Челси», «Арсенала» и «Монпелье», с которым выигрывал Лигу 1 на заре своей карьеры.