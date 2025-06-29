Наумов: Батраков сильнее всех молодых футболистов в нашем чемпионате

Экс-президентвысказался об игре полузащитника «железнодорожников»

«Согласен с тем, что Батраков был лучшим молодым игроком в минувшем сезоне. Конкуренции ему особо никто не составил. Он сильнее всех молодых футболистов в нашем чемпионате.

Ну, возможно, мог бы претендовать на это звание Кисляк из ЦСКА. Но Батраков все же выглядел куда более эффективно: он много забивал и передач немало делал. Хотя некоторые игры по ходу сезона, конечно, проваливал», — сказал Наумов «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 14 голов и сделал 7 голевых передач.