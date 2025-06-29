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    Наумов: Батраков сильнее всех молодых футболистов в нашем чемпионате

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    Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре полузащитника «железнодорожников» Алексея Батракова.

    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»
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    Алексей Батраков — полузащитник «Локомотива»

    «Согласен с тем, что Батраков был лучшим молодым игроком в минувшем сезоне. Конкуренции ему особо никто не составил. Он сильнее всех молодых футболистов в нашем чемпионате.

    Ну, возможно, мог бы претендовать на это звание Кисляк из ЦСКА. Но Батраков все же выглядел куда более эффективно: он много забивал и передач немало делал. Хотя некоторые игры по ходу сезона, конечно, проваливал», — сказал Наумов «Матч ТВ».

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    • В прошедшем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 29 матчей в рамках РПЛ, забил 14 голов и сделал 7 голевых передач.

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