Вега подпишет с «Зенитом» пятилетний контракт

близок к подписанию защитника аргентинского клуба. Об этом сообщил в соцсетях журналист Сесар Луис Мерло.

По данным источника, трансферная сделка находится на финальной стадии — после оформления всех необходимых документов 21-летний футболист отправится в Россию уже в понедельник. Вега заключит пятилетний контракт с сине-бело-голубыми.

Сумма трансфера составит 9 млн евро. «Зенит» приобретает 90% прав на игрока, оставив аргентинскому клубу долю в 10%.

В минувшем сезоне Вега провел 15 матчей за «Аргентинос Хуниорс» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Действующее соглашение с его нынешним клубом рассчитано до конца 2026 года.