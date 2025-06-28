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    Вега подпишет с «Зенитом» пятилетний контракт

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    «Зенит» близок к подписанию защитника аргентинского клуба «Аргентинос Хуниорс» Романа Веги. Об этом сообщил в соцсетях журналист Сесар Луис Мерло.

    Роман Вега
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    Роман Вега

    По данным источника, трансферная сделка находится на финальной стадии — после оформления всех необходимых документов 21-летний футболист отправится в Россию уже в понедельник. Вега заключит пятилетний контракт с сине-бело-голубыми.

    Сумма трансфера составит 9 млн евро. «Зенит» приобретает 90% прав на игрока, оставив аргентинскому клубу долю в 10%.

    В минувшем сезоне Вега провел 15 матчей за «Аргентинос Хуниорс» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Действующее соглашение с его нынешним клубом рассчитано до конца 2026 года.

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