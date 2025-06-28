Сперцян: Я рад за Тикнизяна

Хавбек «Краснодара»высказался о трансфере. Полузащитник ранее перешел из «Локомотива» в сербскую «Црвену Звезду».

«Я рад за Тикнизяна! Самое главное, что он выбрал это сам, своим сердцем. Он хотел попробовать где-то поиграть, бороться за высокие места, играть в еврокубках. Я знаю это лично. Болею за Наира, смотрю его игры.

Желаю только без травм, чтобы спустя год проявил себя и уехал в более сильный чемпионат. Наир заслуживает этого», — сказал Сперцян «Чемпионату».

Прогнозы и ставки на футбол

«Црвена Звезда» сообщила о трансфере Наира Тикнизяна в воскресенье, 22 июня. Игрок заключил с сербской командой трехлетний контракт.