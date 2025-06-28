«Сьон» не откажется от матча с «Зенитом», несмотря на давление УЕФА

Швейцарскийне откажется от товарищеского матча с, несмотря на давление Швейцарского футбольного союза.

Клуб официально подтвердил, что игра состоится 9 июля на «Газпром Арене» в рамках летней Winline Суперсерии. Президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что команда едет в Россию и не намерена менять свое решение из-за внешнего давления.

Перед подтверждением матча руководство «Сьона» проконсультировалось с ФИФА, УЕФА и Швейцарским футбольным союзом. Все эти инстанции подтвердили, что организация товарищеских встреч с российскими клубами остается на усмотрение самих клубов.