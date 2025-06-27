В РФС сообщили, что товарищеский матч Россия — Иран может быть перенесен

Генеральный секретарь РФСвысказался о возможном переносе товарищеского матча сборных

«Будет ли перенос матча? Всё возможно. У коллег сейчас проблемы с подключением, они не выходят на связь. У нас в планах есть организация футзальных соревнований с ними на уровне сборных.

Надеемся, что с ними всё в порядке, они на связь выйдут, а ситуация там стабилизируется. В том числе и транспортная. С учётом того, что матч мы планировали провести в России. Надеемся, что мы его проведём. Если нет, то мы его перенесём. Официального подтверждения этого матча ещё нет, — сказал Митрофанов "Чемпионату".

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Изначально сообщалось, что матч Россия — Иран должен пройти в октябре.