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    В РФС сообщили, что товарищеский матч Россия — Иран может быть перенесен

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Ирана Товарищеские матчи
    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном переносе товарищеского матча сборных России и Ирана.

    Тренер сборной России Валерий Карпин
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    Тренер сборной России Валерий Карпин

    «Будет ли перенос матча? Всё возможно. У коллег сейчас проблемы с подключением, они не выходят на связь. У нас в планах есть организация футзальных соревнований с ними на уровне сборных.

    Надеемся, что с ними всё в порядке, они на связь выйдут, а ситуация там стабилизируется. В том числе и транспортная. С учётом того, что матч мы планировали провести в России. Надеемся, что мы его проведём. Если нет, то мы его перенесём. Официального подтверждения этого матча ещё нет, — сказал Митрофанов "Чемпионату".

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    Изначально сообщалось, что матч Россия — Иран должен пройти в октябре.

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