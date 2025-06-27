Источник: «Чайка» останется в Первой лиге, а главным тренером станет Д.Комбаров

Клуб Первой лигипродолжит выступления в турнире в новом сезоне.

Об этом сообщил авторитетный телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым». По данным источника, владелец и президент песчанокопской «Чайки» Андрей Чайка на сегодняшнем собрании сообщил об этом футболистам клуба.

Новым главным тренером станет Дмитрий Комбаров, а вместе с ним придет группа футболистом известного агента Павла Андреева.

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Ранее сообщалось, что «Чайка» может сняться с турнира из-за финансовых проблем. По итогам прошлого сезона команда из Песчанокопского финишировала на 13-м месте.