ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей СемакЛето «Зенита»: попытки вернуться на трон
    Все новости спорта

    Беллингем пропустит старт нового сезона из-за операции

    Футбол Футбол Испании Реал Мадрид
    Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем восстановится после операции на плече не ранее 19 октября. Об этом сообщает издание AS.

    Джуд Беллингем
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джуд Беллингем

    Ранее 21-летний англичанин подтвердил, что перенесёт хирургическое вмешательство сразу после завершения клубного чемпионата мира. Из-за этого он пропустит старт новой кампании в Ла Лиге.

    Ожидается, что восстановление займет около трёх месяцев. В результате Беллингем не сможет принять участие в девяти-десяти матчах «Реала», включая восемь игр чемпионата Испании и две встречи в Лиге чемпионов.

    Кроме того, хавбек не поможет сборной Англии в сентябрьских и октябрьских матчах.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Армейцы» не заметят «Амкал»
  • ЦСКА — «Амкал». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Славия» начинает и выигрывает!
  • «Минск» — «Славия» Мозырь. Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • Эдвардс быстро нокаутирует своего соперника?
  • Эдвардс — Сильвейра. Прогноз и ставки
  • 2.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 27 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч ЦСКА — Амкал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Минск — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Эдвардс — Сильвейра
  • Бои
  • Завтра в 07:35
    •  2.05
  • Прогноз на матч Джойнт — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Эала — Грачёва
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фриц — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Муте — Микелсен
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Уайлдер — Херндон
  • Бои
  • Завтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры