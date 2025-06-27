Беллингем пропустит старт нового сезона из-за операции

Хавбек мадридского «Реала»восстановится после операции на плече не ранее 19 октября. Об этом сообщает издание AS.

Ранее 21-летний англичанин подтвердил, что перенесёт хирургическое вмешательство сразу после завершения клубного чемпионата мира. Из-за этого он пропустит старт новой кампании в Ла Лиге.

Ожидается, что восстановление займет около трёх месяцев. В результате Беллингем не сможет принять участие в девяти-десяти матчах «Реала», включая восемь игр чемпионата Испании и две встречи в Лиге чемпионов.

Кроме того, хавбек не поможет сборной Англии в сентябрьских и октябрьских матчах.