«ПСЖ» намерен помочь «Лиону» избежать понижения в Лигу 2

Французскийнамерен помочьизбежать перевода в Лигу 2 из-за финансовых проблем, сообщает RMC Sport.

Для этого победитель Лиги чемпионов готов заранее выплатить всю сумму за трансфер полузащитника Брадли Баркола в размере 45 млн евро.

22-летний вингер выступает за «ПСЖ» с лета 2023 года, а его трансфер был разбит на несколько лет в виде нескольких траншей. Но, узнав о проблемах «Лиона», парижане приняли решение помочь «ткачам» улучшить свои финансовые показатели в преддверии апелляционных слушаний.

24 июля стало известно, что «Лион» был исключен из Лиги 1 и переведен во второй дивизион чемпионатов Франции из-за нарушения финансовой отчетности. На следующий день клуб подал аппеляцию, которая будет рассмотрена в ближайшее время.