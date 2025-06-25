«Милан» вновь провел переговоры с «Торино» по трансферу Самуэле Риччи

провел новый раунд переговоров си близок к достижению договоренности о трансфере 23-летнего полузащитника

Стороны обсуждают сумму в 22 миллиона евро плюс 3 миллиона в виде бонусов, и осталось уладить последние детали сделки.

Однако, несмотря на значительный прогресс, в последние дни появились сигналы о том, что приоритеты «Милана» могут измениться: клуб рассматривает альтернативные варианты в полузащиту, а сделка по Риччи может быть отложена или даже приостановлена в зависимости от других трансферных решений.

В минувшем сезоне Серии А Самуэле Риччи провел за «Торино» 34 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.