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    «Милан» вновь провел переговоры с «Торино» по трансферу Самуэле Риччи

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    «Милан» провел новый раунд переговоров с «Торино» и близок к достижению договоренности о трансфере 23-летнего полузащитника Самуэле Риччи.

    Самуэль Риччи
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    Самуэль Риччи

    Стороны обсуждают сумму в 22 миллиона евро плюс 3 миллиона в виде бонусов, и осталось уладить последние детали сделки.

    Однако, несмотря на значительный прогресс, в последние дни появились сигналы о том, что приоритеты «Милана» могут измениться: клуб рассматривает альтернативные варианты в полузащиту, а сделка по Риччи может быть отложена или даже приостановлена в зависимости от других трансферных решений.

    В минувшем сезоне Серии А Самуэле Риччи провел за «Торино» 34 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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