Рахимов: Надо понимать, что усиление нам нужно

Главный тренер казанскоговысказался о возможном усилении команды.

«Надо понимать, что усиление нам нужно. Потому что на самом деле мы пока просто встали и стоим на месте. На сегодняшний день мы не сделали ни одного приобретения. К сожалению, мы опаздываем, нужно все сделать как можно быстрее. Конкуренция должна быть. Вы это сами видите, сами замечаете.

Пока нет новичков, пока мы не усилились, берем молодых игроков, которые с нами работают, это 5–6 человек. Здесь важно понимать: если вы хотите не стоять на месте, приобретения обязательно нужны», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Напомним, что «Рубин» стал седьмым по итогам прошлого сезона.