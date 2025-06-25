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    «Мамелоди Сандаунз»«Мамелоди Сандаунс» — «Флуминенсе». Онлайн, прямая трансляция
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    Рахимов: Надо понимать, что усиление нам нужно

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    Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о возможном усилении команды.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Надо понимать, что усиление нам нужно. Потому что на самом деле мы пока просто встали и стоим на месте. На сегодняшний день мы не сделали ни одного приобретения. К сожалению, мы опаздываем, нужно все сделать как можно быстрее. Конкуренция должна быть. Вы это сами видите, сами замечаете.

    Пока нет новичков, пока мы не усилились, берем молодых игроков, которые с нами работают, это 5–6 человек. Здесь важно понимать: если вы хотите не стоять на месте, приобретения обязательно нужны», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

    Напомним, что «Рубин» стал седьмым по итогам прошлого сезона.

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