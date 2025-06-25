Жюльен Стефан стал главным тренером «Куинз Парк Рейнджерс»

Французский специалистназначен новым главным тренером

44-летний Стефан ранее работал в Лиге 1 с командами «Ренн» и «Страсбург», а также имеет опыт работы с молодежными составами французских клубов.

«Я очень горд и взволнован своим назначением. "Куинз Парк Рейнджерс" — исторический клуб с важными ценностями и страстными болельщиками, поэтому чувствую себя счастливым», — приводит слова Стефана официальный сайт клуба.

Контракт с французским тренером рассчитан на два года. Стефан известен тем, что в 2019 году привел «Ренн» к победе в Кубке Франции, а также впервые в истории клуба вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.