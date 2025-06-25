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    Жюльен Стефан стал главным тренером «Куинз Парк Рейнджерс»

    Футбол Куинз Парк Рейнджерс Чемпионшип Футбол Англии
    Французский специалист Жюльен Стефан назначен новым главным тренером «Куинз Парк Рейнджерс».

    Жюльен Стефан
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    Жюльен Стефан

    44-летний Стефан ранее работал в Лиге 1 с командами «Ренн» и «Страсбург», а также имеет опыт работы с молодежными составами французских клубов.

    «Я очень горд и взволнован своим назначением. "Куинз Парк Рейнджерс" — исторический клуб с важными ценностями и страстными болельщиками, поэтому чувствую себя счастливым», — приводит слова Стефана официальный сайт клуба.

    Контракт с французским тренером рассчитан на два года. Стефан известен тем, что в 2019 году привел «Ренн» к победе в Кубке Франции, а также впервые в истории клуба вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

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