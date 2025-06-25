Трансфер Джикии в «Антальяспор» может сорваться из-за санкций ФИФА

не может подписать контракт с турецкимиз-за действующего запрета на регистрацию новых игроков, наложенного ФИФА.

«Джикия сейчас находится в Анталье. Но подписание контракта пока невозможно, потому что у "Антальяспора" было открыто дело в ФИФА. Пока мы не можем осуществлять трансферы», — цитирует представителя клуба издание ТАСС.

Ранее сообщалось, что переговоры между сторонами находятся на финальной стадии, и «Антальяспор» предлагает российскому защитнику контракт сроком на два года. Однако трансферный бан связан с финансовыми спорами и долгами клуба, которые необходимо погасить для снятия запрета.

По данным СМИ, сумма задолженности составляет около двух миллионов долларов, и только после ее выплаты «Антальяспор» сможет регистрировать новых футболистов.