ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Наир ТикнизянОтказал «Зениту» и уехал из России: Тикнизян — в «Црвене Звезде»
    Все новости спорта

    «Челси» разгромил «Эсперанс» на КЧМ-2025

    «Эсперанс» — «Челси»: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Челси
    В третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира тунисский «Эсперанс» потерпел разгромное поражение от «Челси» со счетом 0:3.

    Лиам Делап
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лиам Делап

    Лондонский клуб открыл счет на 45+3-й минуте после точного удара центрального защитника Тосина Адарабиойо. И почти сразу новичок «синих» Лиам Делап увеличил преимущество в счете.

    После перерыва точку в матче поставил 19-летний Тайрик Джордж.

    Футбол. Клубный ЧМ. Группа D
    Эсперанс — Челси 0:3
    Голы: 1:0 Дени Буанга (84'), 1:1 Уоллас Ян (86'), 0:3 Тирик Джордж (90 + 7') Эсперанс: Уго Льорис, Марлон (Артём Смоляков, 46'), Аарон Лонг, Эдди Сегура, Серхи Паленсия, Игор Жезус, Марк Дельгадо (Франуэль Амайя, 89'), Райан Холлингсхид, Дени Буанга, Явайро Дилросун (Оливье Жиру, 60'), Давид Мартинес (Тимоти Тильман, 70') Челси: Агустин Росси, Алекс Сандро (Матиас Винья, 81'), Лео Ортис, Данило, Гильермо Варела, Аллан, Эверттон Араужо (Жоржиньо, 81'), Педро Родригес (Жуниньо, 81'), Луис Араужо (Уоллас Ян, 70'), Cebolinha, Хиорхьян де Арраскаета (Бруно Энрике, 70') Предупреждения: Игор Жезус (45 + 4'), Марк Дельгадо (75')

    «Челси» набрал 6 очков и стал вторым в группе D. «Эсперанс» финишировал третьим и не попал в плей-офф (3 очка).

    В 1/8 финала «Челси» встретится с «Бенфикой». Матч состоится 28 июня.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дортмундцы забьют и… пропустят?!
  • «Боруссия» Д — «Ульсан Хёндэ». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Английская молодёжка одолеет голландцев
  • Англия (U21) — Нидерланды (U21). Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Молодые немцы проследуют в финал
  • Германия (U21) — Франция (U21). Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ульсан Хёндэ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Англия (U21) — Нидерланды (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Сан Диего
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Рахимова — Стирнс
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Реал Солт-Лейк — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Интер — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры