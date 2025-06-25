«Челси» разгромил «Эсперанс» на КЧМ-2025

В третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира тунисскийпотерпел разгромное поражение отсо счетом 0:3.

Лондонский клуб открыл счет на 45+3-й минуте после точного удара центрального защитника Тосина Адарабиойо. И почти сразу новичок «синих» Лиам Делап увеличил преимущество в счете.

После перерыва точку в матче поставил 19-летний Тайрик Джордж.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа D Эсперанс — Челси 0:3 Голы: 1:0 Дени Буанга (84'), 1:1 Уоллас Ян (86'), 0:3 Тирик Джордж (90 + 7') Эсперанс: Уго Льорис, Марлон (Артём Смоляков, 46'), Аарон Лонг, Эдди Сегура, Серхи Паленсия, Игор Жезус, Марк Дельгадо (Франуэль Амайя, 89'), Райан Холлингсхид, Дени Буанга, Явайро Дилросун (Оливье Жиру, 60'), Давид Мартинес (Тимоти Тильман, 70') Челси: Агустин Росси, Алекс Сандро (Матиас Винья, 81'), Лео Ортис, Данило, Гильермо Варела, Аллан, Эверттон Араужо (Жоржиньо, 81'), Педро Родригес (Жуниньо, 81'), Луис Араужо (Уоллас Ян, 70'), Cebolinha, Хиорхьян де Арраскаета (Бруно Энрике, 70') Предупреждения: Игор Жезус (45 + 4'), Марк Дельгадо (75')

«Челси» набрал 6 очков и стал вторым в группе D. «Эсперанс» финишировал третьим и не попал в плей-офф (3 очка).

В 1/8 финала «Челси» встретится с «Бенфикой». Матч состоится 28 июня.