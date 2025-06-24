Шунин: С Карпиным «Динамо» может добиться самых высоких результатов

Бывший вратарь московского «Динамо»положительно относится к назначению на пост главного тренера бело-голубыхи считает, что под его руководством клуб может достичь высоких результатов.

«Карпин — очень сильный тренер. Я был в сборной при Карпине, понимаю его требования. Думаю, "Динамо" ждет такой же стиль. При нем команда будет играть в атакующий комбинационный футбол, много держать мяч — с футболистами хорошего уровня у "Динамо" есть все шансы достичь самых высоких результатов, — цитирует Шунина "Матч ТВ".

Календарь и таблица РПЛ

В летнее межсезонье "Динамо" объявило о назначении Карпиным главным тренером, его прежней командой был "Ростов". Также он остается главным тренером сборной России. По итогам прежнего сезона бело-голубые стали пятыми в таблице РПЛ.