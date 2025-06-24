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    Шунин: С Карпиным «Динамо» может добиться самых высоких результатов

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Ростов
    Бывший вратарь московского «Динамо» Антон Шунин положительно относится к назначению на пост главного тренера бело-голубых Валерия Карпина и считает, что под его руководством клуб может достичь высоких результатов.

    Антон Шунин
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    Антон Шунин

    «Карпин — очень сильный тренер. Я был в сборной при Карпине, понимаю его требования. Думаю, "Динамо" ждет такой же стиль. При нем команда будет играть в атакующий комбинационный футбол, много держать мяч — с футболистами хорошего уровня у "Динамо" есть все шансы достичь самых высоких результатов, — цитирует Шунина "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    В летнее межсезонье "Динамо" объявило о назначении Карпиным главным тренером, его прежней командой был "Ростов". Также он остается главным тренером сборной России. По итогам прежнего сезона бело-голубые стали пятыми в таблице РПЛ.

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