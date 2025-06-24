«Порту» и «Аль-Ахли» забили 8 мячей на двоих и покинули Клубный чемпионат мира

Счет в матче на 15-й минуте открыла каирская команда. Фатхи исполнил пас в штрафную на Вессама Абу Али, который оторвался от опеки соперника и низом пробил точно в дальний угол. Рикошетом от штанги снаряд влетел в сетку.
На 23-й минуте португальцы отыгрались. Зацепился за мяч Намасо в чужой штрафной и сбросил поперек на Родриго Мору, который обыграл финтом голкипера, после чего отправил мяч мимо ног защитников уже в пустые ворота.
В добавленное к первому тайму время Хани подключился к атаке своей «Аль-Ахли» и отдал в центр штрафной на Зизо, который упал в борьбе с защитником. Пенальти за это нарушение реализовал Вессам.
Вновь счет сравнялся на 50-й минуте. Получил мяч на левой бровке Виллиам Гомес, обыграл защитника, сместился в центр и красивым обводящим ударом отправил снаряд в дальнюю девятку.
Но всего минуту спустя каирский клуб вновь повел. Хани убежал в атаку по флангу и навесил на дальнюю штангу, где головой пробил точно под перекладину Вессам в борьбе с защитником.
На 53-й минуте «Порту» снова сравнял. С угла поля Виейра навесил в центр штрафной, где выше всех прыгнул Саму Агехова и головой пробил точно в ближний угол ворот.
На 64-й минуте египтяне разыграли угловой, после чего мяч через несколько передач прилетел к Бен-Ромдане, который красивейшим ударом метров с двадцати отправил снаряд точно в девятку.
Тем не менее португальцы спаслись на 89-й минуте. После паса с фланга от Боржеша подхватил мяч на линии чужой штрафной Пепе и пробил точно в ближний нижний угол ворот, застав врасплох голкипера.
После третьего тура «Порту» занял третье место в группе А, а «Аль Ахли» — четвертое, оба коллектива набрали по 2 очка. Обе команды покидают турнир.