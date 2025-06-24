«Порту» и «Аль-Ахли» забили 8 мячей на двоих и покинули Клубный чемпионат мира

В матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира португальскийсыграл вничью с египетским— 4:4.

Счет в матче на 15-й минуте открыла каирская команда. Фатхи исполнил пас в штрафную на Вессама Абу Али, который оторвался от опеки соперника и низом пробил точно в дальний угол. Рикошетом от штанги снаряд влетел в сетку.

На 23-й минуте португальцы отыгрались. Зацепился за мяч Намасо в чужой штрафной и сбросил поперек на Родриго Мору, который обыграл финтом голкипера, после чего отправил мяч мимо ног защитников уже в пустые ворота.

В добавленное к первому тайму время Хани подключился к атаке своей «Аль-Ахли» и отдал в центр штрафной на Зизо, который упал в борьбе с защитником. Пенальти за это нарушение реализовал Вессам.

Вновь счет сравнялся на 50-й минуте. Получил мяч на левой бровке Виллиам Гомес, обыграл защитника, сместился в центр и красивым обводящим ударом отправил снаряд в дальнюю девятку.

Но всего минуту спустя каирский клуб вновь повел. Хани убежал в атаку по флангу и навесил на дальнюю штангу, где головой пробил точно под перекладину Вессам в борьбе с защитником.

На 53-й минуте «Порту» снова сравнял. С угла поля Виейра навесил в центр штрафной, где выше всех прыгнул Саму Агехова и головой пробил точно в ближний угол ворот.

На 64-й минуте египтяне разыграли угловой, после чего мяч через несколько передач прилетел к Бен-Ромдане, который красивейшим ударом метров с двадцати отправил снаряд точно в девятку.

Тем не менее португальцы спаслись на 89-й минуте. После паса с фланга от Боржеша подхватил мяч на линии чужой штрафной Пепе и пробил точно в ближний нижний угол ворот, застав врасплох голкипера.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа A Порту — Аль-Ахли 4:4 Голы: 0:1 Вессам Абу Али (15'), 1:1 Родригу Мора (23'), 1:2 Вессам Абу Али (пенальти) (45 + 2'), 2:2 Виллиам Гомес (50'), 2:3 Вессам Абу Али (51'), 3:3 Заиду Сануси (53'), 3:4 Мохамед Бен Ромдане (64'), 4:4 Пепе (89') Порту: Клаудиу Рамуш, Жозе Педро, Иван Маркано, Франсишку Моура, Стефен Эустакиу, Жоау Мариу (Мартин Фернандеш, 62'), Алан Варела (Гонсалу Боржеш, 46'), Родригу Мора, Фабиу Виейра (Габри Вейга, 69'), Дэнни Намасо (Саму Агехова, 46'), Виллиам Гомес (Пепе, 69') Аль-Ахли: Мохамед Эль-Шенави, Ахмед Рамадан, Мохамед Хани, Зизо, Хуссейн эль-Шахат (Омар Камаль, 58'), Хамди Фати (Алиу Дьенг, 35'), Ахмед Набиль Кока, Ашраф Дари, Вессам Абу Али (Nejc Gradisar, 58'), Трезеге Махмуд (Ашраф Беншарки, 58'), Мохамед Бен Ромдане (Мохамед Кафша, 87') Предупреждения: Мохамед Хани (26'), Тахер Мохамед (56'), Ашраф Беншарки (61'), Ашраф Дари (68'), Martin Anselmi (75')

После третьего тура «Порту» занял третье место в группе А, а «Аль Ахли» — четвертое, оба коллектива набрали по 2 очка. Обе команды покидают турнир.