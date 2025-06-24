Маскерано: Исторический вечер для МЛС

Хавьер Маскерано Фото: globallookpress.com
«Это была отличная игра с нашей стороны, трудно играть против одной из лучших команд Южной Америки. Может быть, в конце концов игра была в наших руках, так что это странное чувство, но если бы перед началом турнира кто-нибудь сказал мне, что у нас будет такое выступление против таких команд, я бы согласился на это.
Это исторический вечер для МЛС, потому что мы входим в число 16 лучших команд мира, и вся МЛС должна гордиться "Интером" из Майами», — цитирует аргентинца сайт ФИФА.
В 1/8 финала «Интер Майами» 30 июня встретится с «ПСЖ».