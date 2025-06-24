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    Маскерано: Исторический вечер для МЛС

    Футбол MLS Интер Майами Клубный чемпионат мира
    Наставник «Интер Майами» Хавьер Маскерано подвел итоги матча с «Палмейрасом» на Клубном чемпионате мира. Игра закончилась вничью 2:2.

    Хавьер Маскерано
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    Хавьер Маскерано

    «Это была отличная игра с нашей стороны, трудно играть против одной из лучших команд Южной Америки. Может быть, в конце концов игра была в наших руках, так что это странное чувство, но если бы перед началом турнира кто-нибудь сказал мне, что у нас будет такое выступление против таких команд, я бы согласился на это.

    Это исторический вечер для МЛС, потому что мы входим в число 16 лучших команд мира, и вся МЛС должна гордиться "Интером" из Майами», — цитирует аргентинца сайт ФИФА.

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    В 1/8 финала «Интер Майами» 30 июня встретится с «ПСЖ».

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