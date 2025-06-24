ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виллиам ГомесВосемь голов и обоюдный вылет: «Порту» и «Аль-Ахли» уезжают домой после огненной ничьей
    Все новости спорта

    Божович: В «Црвене Звезде» конкуренция у Тикнизяна точно будет

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Црвена Звезда
    Бывший тренер семи российских клубов Миодраг Божович прокомментировал переход Наира Тикнизяна в сербскую «Црвену Звезду». Ране футболист играл за московский «Локомотив».

    Наир Тикнизян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наир Тикнизян

    «Я думаю, для него это очень хорошо. "Црвена Звезда" является одним из самых больших клубов в Европе, играет в квалификации Лиги чемпионов. Здесь у Тикнизяна будет возможность проявить себя на самом высоком уровне. Считаю, он правильно поступил. "Црвена Звезда" покупает хороших футболистов, усиливается. Сейчас ещё бывшего защитника "Зенита" Родригао берут.

    Конкуренция у Тикнизяна точно будет, но я думаю, она ему только на пользу пойдёт. Конкуренция повышает качество футболиста», — заявил Божович «Чемпионату».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» продолжит свой победный сериал
  • «Бенфика» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Выиграет ли «Бока» битву за плей-офф у «Бенфики»?
  • «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Челси» не заметит тунисцев
  • «Эсперанс» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.68
  • Экспресс дня 24 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бенфика — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Окленд Сити — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Эсперанс — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Фламенго
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Кызылжар — Ордабасы
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Сонего — Эмбер
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эванс — Пол
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Носкова — Векич
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры