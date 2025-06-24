Божович: В «Црвене Звезде» конкуренция у Тикнизяна точно будет

Бывший тренер семи российских клубовпрокомментировал переходв сербскую «Црвену Звезду». Ране футболист играл за московский «Локомотив».

«Я думаю, для него это очень хорошо. "Црвена Звезда" является одним из самых больших клубов в Европе, играет в квалификации Лиги чемпионов. Здесь у Тикнизяна будет возможность проявить себя на самом высоком уровне. Считаю, он правильно поступил. "Црвена Звезда" покупает хороших футболистов, усиливается. Сейчас ещё бывшего защитника "Зенита" Родригао берут.

Конкуренция у Тикнизяна точно будет, но я думаю, она ему только на пользу пойдёт. Конкуренция повышает качество футболиста», — заявил Божович «Чемпионату».