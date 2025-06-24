1-й таймБенфика — БаварияОнлайн
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    Майкл Олисе«Бенфика» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция
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    «Бенфика» — «Бавария»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Германии Бавария Португалия Бенфика
    Матч 3-го тура групповой стадии клубного чемпионата мира «Бенфика»«Бавария» состоится 24 июня на «Банк оф Америка» в городе Шарлотт. Начало в 22:00 мск.

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    «Бавария» набрала 6 очков и уже обеспечила себе выход в плей-офф. Однако если «мюнхенцам» важно закончить на первом месте, то им сегодня нужно играть как минимум вничью. Такой вариант устроит и «Бенфику», которой достаточно набрать один пункт, чтобы гарантировать себе выход из группы.

    Последние очные матчи оставались за баварцами. В минувшем сезоне подопечные Венсана Компани обыграли «орлов» 1:0 в Лиге чемпионов, продлив серию до пяти побед подряд.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают фаворитом «Баварию». Ставки на победу принимаются с коэффициентами 3.90 и 2.08.

    • Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на то, сможет ли «Бавария» продлить свою победную серию.

    • Искусственный интеллект считает, что у «Баварии» не будет проблем, она выиграет 4:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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