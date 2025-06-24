Матч 3-го тура групповой стадии клубного чемпионата мирасостоится 24 июня на «Банк оф Америка» в городе Шарлотт. Начало в 22:00 мск.

«Бавария» набрала 6 очков и уже обеспечила себе выход в плей-офф. Однако если «мюнхенцам» важно закончить на первом месте, то им сегодня нужно играть как минимум вничью. Такой вариант устроит и «Бенфику», которой достаточно набрать один пункт, чтобы гарантировать себе выход из группы.

Последние очные матчи оставались за баварцами. В минувшем сезоне подопечные Венсана Компани обыграли «орлов» 1:0 в Лиге чемпионов, продлив серию до пяти побед подряд.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают фаворитом «Баварию». Ставки на победу принимаются с коэффициентами 3.90 и 2.08.

Эксперты LiveSport.Ru дали прогноз на то, сможет ли «Бавария» продлить свою победную серию.

Искусственный интеллект считает, что у «Баварии» не будет проблем, она выиграет 4:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бенфика» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

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