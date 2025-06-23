Источник: Сперцян интересен «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед»

Капитанпривлек интерес со стороны европейских топ-клубов, в частности

Как сообщает Transfer Feed, оба клуба изучают возможность подписания полузащитника сборной Армении, который провёл выдающийся сезон и стал чемпионом России с «Краснодаром».

В «Манчестер Юнайтед» рассматривают Сперцяна как потенциальную замену Бруну Фернандешу, однако прямой переход из России в Англию может быть затруднён из-за политических и бюрократических нюансов.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро. В минувшем сезоне он провёл 35 матчей, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.