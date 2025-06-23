ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрий ДроздовЮрий Дроздов: Сегодняшнему «Локомотиву» нужен карт-бланш минимум на три сезона
    Все новости спорта

    Источник: Сперцян интересен «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед»

    Футбол Футбол России Краснодар Футбол Франции ПСЖ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Трансферы
    Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян привлек интерес со стороны европейских топ-клубов, в частности «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».

    Эдуард Сперцян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Сперцян

    Как сообщает Transfer Feed, оба клуба изучают возможность подписания полузащитника сборной Армении, который провёл выдающийся сезон и стал чемпионом России с «Краснодаром».

    В «Манчестер Юнайтед» рассматривают Сперцяна как потенциальную замену Бруну Фернандешу, однако прямой переход из России в Англию может быть затруднён из-за политических и бюрократических нюансов.

    Контракт Сперцяна с «Краснодаром» действует до лета 2026 года, а Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро. В минувшем сезоне он провёл 35 матчей, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Разгромит ли «ПСЖ» «Сиэтл Саундерс»?
  • «Сиэтл Саундерс» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
  • Смогут ли «Атлетико» и «Ботафого» определить сильнейшего?
  • «Атлетико» — «Ботафого». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Юные голландцы уверенно пробьются в финал
  • Нидерланды (U19) — Румыния (U19). Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.75
  • Прогноз на матч Атлетико — Ботафого
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нидерланды (U19) — Румыния (U19)
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Испания (U19) — Германия (U19)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бенфика — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Окленд Сити — Бока Хуниорс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Волгарь — Челябинск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фернандес — Паолини
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры