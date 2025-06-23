ПСЖ обыграл «Сиэтл» и пробился в плей-офф КЧМ-2025

одержал победу над(2:0) в матче 3-го тура группового этапа Клубного чемпионата мира 2025-го года.

В составе парижской команды голы записали на свой счет Хвича Кварацхелия на 35-й минуте и Ашраф Хакими на 67-й минуте.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа B Сиэтл Саундерс — ПСЖ 0:2 Голы: 0:1 Хвича Кварацхелия (35'), 0:2 Ашраф Хакими (67'), 1:2 Conor Knight (66') Сиэтл Саундерс: Стефан Фрей, Джексон Рейген, Джон Белл (Джорджи Минунгу, 71'), Нуху Толо, Алекс Рольдан, Кристиан Ролдан, Обед Варгас (Джордан Моррис, 87'), Альберт Русняк (Дэнни Лейва, 71'), Райан Кент (Калани Косса-Риенци, 57'), Пол Ротрок, Хесус Феррейра (Дэнни Мусовски, 57') ПСЖ: Джанлуиджи Доннарумма, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Хвича Кварацхелия (Брэдли Баркола, 63'), Сенни Меюлю (Гонсалу Рамуш, 77'), Дезире Дуэ (Ибраим Мбайе, 82'), Фабиан Руис, Витор Феррейра, Жоау Невеш (Уоррен Заир-Эмери, 63') Предупреждение: Жоау Невеш (44')

По итогам группового этапа ПСЖ занял 1-е место с 6-ю очками в активе и вышел в плей-офф КЧМ-2025. «Сиэтл» — на последней 4-й позиции без набранных очков.