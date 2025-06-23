«Урал» объявил о продлении контракта с защитником Маминым

Артемом Мамин Фото: globallookpress.com
Предыдущее соглашение действовало до лета 2025 года, однако срок нового контракта не раскрывается.
«Желаем центральному защитнику и, что особенно приятно, уроженцу Екатеринбурга успешного продолжения карьеры в родном клубе!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В минувшем сезоне 27-летний Мамин провёл за команду 21 матч во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами. По информации Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 300 тысяч евро