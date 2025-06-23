Глушаков: Был шанс уехать в «Лацио»

Хавбекотметил, что когда-то он мог бы отправиться в чемпионате Италии. К футболисту был интерес со стороны, но сделка не состоялась.

«Доволен своей карьерой. Но я счастлив. Если многие другие футболисты, даже те, которые играют сейчас в сборной, добьются того же, чего я добился, то дай бог. Это будет замечательно. Но у меня вообще все хорошо. Не могу сказать, что я чем-то недоволен.

Да, можно сказать, что где-то хотелось большего, подольше поиграть в сборной, куда-нибудь в Европу поехать. Но это все иллюзии. Как говорится, чем богаты, тем и рады.

Был очень давно шанс в "Лацио" уехать. Еще во времена, когда играл в "Локомотиве". Но не сложилось. В принципе не жалею», — приводят слова Глушакова «Известия».