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    Глушаков: Был шанс уехать в «Лацио»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Лацио
    Хавбек Денис Глушаков отметил, что когда-то он мог бы отправиться в чемпионате Италии. К футболисту был интерес со стороны «Лацио», но сделка не состоялась.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Доволен своей карьерой. Но я счастлив. Если многие другие футболисты, даже те, которые играют сейчас в сборной, добьются того же, чего я добился, то дай бог. Это будет замечательно. Но у меня вообще все хорошо. Не могу сказать, что я чем-то недоволен.

    Да, можно сказать, что где-то хотелось большего, подольше поиграть в сборной, куда-нибудь в Европу поехать. Но это все иллюзии. Как говорится, чем богаты, тем и рады.

    Был очень давно шанс в "Лацио" уехать. Еще во времена, когда играл в "Локомотиве". Но не сложилось. В принципе не жалею», — приводят слова Глушакова «Известия».

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