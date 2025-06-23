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    Гладилин заявил, что Сергеев подошел бы «Спартаку»

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    Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном трансфере Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в стан «красно-белых».

    Иван Сергеев
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    Иван Сергеев

    «Сергеев подошел бы "Спартаку"? Конечно. Команде нужен центральный нападающий. Клуб вел переговоры с Комличенко, потом с Заболотным. Сейчас в "Спартаке" нет такого яркого форварда. Угальде и Гарсия немного другого плана.

    Сергеев был бы игроком основы или сел бы на лавку с такими сильными легионерами? Сложно предугадать, играл бы он в основе или нет. В команде был Соболев — футболист такого же плана, и он не смог хорошо вписаться. Он не всегда выходил на поле. Поэтому надо смотреть, как пойдет игра у Угальде. Если он начнет забивать, то Сергеев будет сидеть в запасе», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

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