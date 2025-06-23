Гладилин заявил, что Сергеев подошел бы «Спартаку»

Экс-тренервысказался о возможном трансфереизв стан «красно-белых».

«Сергеев подошел бы "Спартаку"? Конечно. Команде нужен центральный нападающий. Клуб вел переговоры с Комличенко, потом с Заболотным. Сейчас в "Спартаке" нет такого яркого форварда. Угальде и Гарсия немного другого плана.

Сергеев был бы игроком основы или сел бы на лавку с такими сильными легионерами? Сложно предугадать, играл бы он в основе или нет. В команде был Соболев — футболист такого же плана, и он не смог хорошо вписаться. Он не всегда выходил на поле. Поэтому надо смотреть, как пойдет игра у Угальде. Если он начнет забивать, то Сергеев будет сидеть в запасе», — цитирует Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

Ранее в СМИ сообщали о том, что «Спартак» может перехватить Ивана Сергеева у «Динамо» М и «Зенита».