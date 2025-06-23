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    «Атлетико» — «Ботафого»: стартовые составы команд на матч КЧМ-2025

    «Атлетико» — «Ботафого»: составы, коэффициенты, прогноз

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Испании Атлетико Латинская Америка
    Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Ботафого» на матч 3-го тура группового этапа КЧМ-2025.

    Ян Облак — голкипер «Атлетико»
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    Ян Облак — голкипер «Атлетико»

    «Атлетико» Мадрид: Облак, Льоренте, Лангле, Галан, Норман, Галлахер, Де Пауль, Барриос, Сёрлот, Альварес, Симеоне.

    «Ботафого»: Виктор, Витиньо, Теллес, Барбоза, Фильо, Саварино, Фрейтас, Аллан, Грегоре, Артур, Жезус.

  • «Атлетико» — «Ботафого». Онлайн, прямая трансляция
  • Прямая трансляция матча Клубного чемпионата мира «Атлетико» — «Ботафого»
  • Сегодня

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 23-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

    После 2-х туров «Атлетико» располагается на 3-й строчке в группе В с 3 баллами в активе. «Ботафого» — на 1-й позиции (6).

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