«Атлетико» — «Ботафого»: стартовые составы команд на матч КЧМ-2025

Стали известны стартовые составына матч 3-го тура группового этапа КЧМ-2025.

«Атлетико» Мадрид: Облак, Льоренте, Лангле, Галан, Норман, Галлахер, Де Пауль, Барриос, Сёрлот, Альварес, Симеоне.

«Ботафого»: Виктор, Витиньо, Теллес, Барбоза, Фильо, Саварино, Фрейтас, Аллан, Грегоре, Артур, Жезус.

Матч между этими командами состоится сегодня, 23-го июня в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

После 2-х туров «Атлетико» располагается на 3-й строчке в группе В с 3 баллами в активе. «Ботафого» — на 1-й позиции (6).