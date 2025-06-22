Конте: С другими клубами контактов у меня не было

Главный тренервысказался о решении остаться в неаполитанском клубе на следующий сезон.

«Ни с кем контактов не было, потому что всем, кто пытался выйти на меня через посредников, я отвечал, что буду говорить с нынешним клубом в конце сезона, как это всегда делается. И только если бы встреча не удовлетворила обе стороны, я бы рассмотрел другие варианты.

Моя семья — точка опоры, но такие решения я принимаю сам. Моя жена и дочь счастливы в Неаполе, это факт. Но тренировать команду каждый день — моя работа, они тут ни при чем.

Переговоры? На нашей встрече мы все прояснили, разговор имел ключевое значение. Он понял ошибки или, по крайней мере, ситуации, которые нужно улучшить.

У меня есть контракт, и этот разговор стал решающим. Все остальное — слухи, которые вредили», — цитирует Конте Corriere della Sera.

Напомним, что в прошлом сезоне Конте смог привести «Наполи» к победе в Серии А.