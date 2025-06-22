Гуренко: Комличенко — самый удачный трансфер «Локомотива»

Ветеранвысказался о работе москвичей на трансферном рынке.

«Лучший трансфер? Комличенко. Потому что "Локомотиву" не хватало высокого, мощного нападающего, который хорошо играет в подыгрыше, а также умеет завершать. В команде просто не было футболиста такого типажа.

Потеря? Тикнизян. На фланге он однозначно хорошо выглядел. Может быть, прошлый сезон и сложно занести ему в актив, но до этого он играл очень хорошо и уверенно. Думаю, что это реальная потеря для "железнодорожников".

Лукас Вера? Думаю, что если этого футболиста возьмут, то больше для ротации. С ним у Галактионова будет больше вариативности в составе. Я не говорю, что он не пробьется в основу. Просто его выход на поле будет зависеть от того, кто будет в соперниках у "железнодорожников". И потом, Баринов тоже не молодеет. Для конкуренции Лукас Вера нужен. Да даже в тренировочном процессе должны участвовать квалифицированные футболисты, если ты хочешь, чтобы основа была квалифицированная. А Лукас Вера — приличный футболист в плане мастерства. Но надо будет еще посмотреть, как он себя проявит в "Локомотиве". До этого он играл в командах, которые решали совсем другие задачи. А здесь будет немного другая история.

Думаю, то место, которое команда заняла в прошлом чемпионате, никого не устраивает. Чтобы играть более качественно, нужно усиление. Можно даже посмотреть на статистику пропущенных мячей "Локомотивом" в прошлом сезоне», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».