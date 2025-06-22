Франция вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы

Сборнаяобыграли командув четвертьфинальном матче молодежного чемпионата Европы со счетом 3:2.

Датчане открыли счет на 18-й минуте благодаря голу Клемента Бисхоффа, но Джауи Сиссе восстановил равновесие на 44-й минуте матча. Скандинавы вновь вышли вперед на 49-й минуте — отличился Оливер Серенсен.

Но французы смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед — Кентен Мерлен сравнял счет на 84-й минуте, а Матис Тель уже минутой позднее вывел «трехцветных» вперед и привел свою команду к победе.

Футбол. U21 Евро-2025. 1/4 финала Дания U21 — Франция U21 2:3 Голы: 1:0 Clement Bischoff (18'), 1:1 Джауи Сиссе (44'), 2:1 Оливер Сёренсен (49'), 2:2 Кентен Мерлен (84'), 2:3 Матис Тель (85') Дания U21: Андреас Юнгдаль, Антон Гоэи, Томас Кристенсен, Оливер Провстгор, Виктор Бак (Элиас Йелерт, 87'), Оскар Фрауло, Оливер Сёренсен, Уильям Осула (Конрад Хардер, 60'), Noah Nartey (Точи Чуквуани, 87'), Isak Jensen (Mathias Kvistgaarden, 60'), Clement Bischoff (Вильям Вик, 72') Франция U21: Гийом Рест, Кастелло Люкеба, Крислен Матсима (Сунгуту Магасса, 81'), Исмаэль Дукуре, Феликс Лемарешаль (Тьерно Барри, 72'), Йоанн Лепенан, Люсьен Агум (Маттис Аблин, 81'), Джауи Сиссе, Матис Тель, Вильсон Одобер (Кильянн Сильдийя, 90'), Кентен Мерлен Предупреждение: Оливер Провстгор (27')

Французская молодежка сыграет в полуфинале с победителем пары Германия — Италия.