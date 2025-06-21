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    Молодежная сборная Англии победила Испанию и вышла в полуфинал Евро-2025

    Испания U21 — Англия U21: счет матча 1:3, обзор голов

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Англии Футбол Англии
    В четвертьфинальном матче молодежного чемпионата Европы сборная Англии выиграла у команды Испании со счетом 3:1.

    Харви Эллиотт
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    Харви Эллиотт

    В составе победителей смогли отличиться Джеймс Макэйти, Харви Эллиот и Эллиотт Андерсон. За испанцев гол престижа на счету Хави Герры.

    Футбол. U21 Евро-2025. 1/4 финала
    Испания U21 — Англия U21 1:3
    Голы: 0:1 Джеймс Макати (10'), 0:2 Харви Эллиотт (15'), 1:2 Хави Герра (пенальти) (39'), 1:3 Эллиот Андерсон (пенальти) (90 + 4') Испания U21: Алехандро Итурбе, Диего Лопес (Роберто Фернандес, 71'), Марк Пубиль, Сесар Таррега, Кристьян Москера, Уго Буэно, Хуанлу Санчес (Микель Хаурегисар, 57'), Беньят Туррьентес (Рауль Моро, 57'), Альберто Молейро (Хесус Родригес Карабальо, 78'), Хави Герра, Матео Джозеф (Пабло Торре, 71') Англия U21: Джеймс Бидл, Джарелл Куанса, Чарли Крессвел, Тино Ливраменто, Омари Хатчинсон (Джонатан Роу, 51'), Джеймс Макати (Хейден Хакни, 71'), Харви Эллиотт (Брук Нортон-Каффи, 71'), Тайлер Мортон, Алекс Скотт (Эллиот Андерсон, 51'), Джек Хиншелвуд, Джей Стэнсфилд (Итан Нванери, 81') Предупреждения: Тайлер Мортон (34'), Джонатан Роу (86'), Santiago Denia Sanchez (90 + 1')

    Благодаря этой победе молодежная сборная Англии пробилась в полуфинал Евро-2025, где сыграет против Нидерландов.

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