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    Джоб Беллингем«Мамелоди Сандаунз» — «Боруссия Дортмунд». Онлайн, прямая трансляция
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    «Барселона» планирует осуществить трансфер полузащитника «Копенгагена» Барджи

    Футбол Футбол Испании Барселона Копенгаген Трансферы
    «Барселона» проявляет серьезный интерес к вингеру «Копенгагена» Руни Барджи.

    Руни Барджи
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    Руни Барджи

    Агент 19-летнего шведского футболиста уже посетил Барселону и провел встречу с представителями каталонского клуба. В переговорах также участвует «Порту», который две недели назад сделал официальное предложение датскому клубу по трансферу Барджи.

    Сейчас «Барселона» рассматривает два варианта: подписать Барджи в январе 2026 года как свободного агента или приобрести его уже сейчас за сумму в 2–3 миллиона евро.

    В прошедшем сезоне из-за разрыва крестообразной связки Барджи сыграл лишь пять матчей, но в предыдущем сезоне он провел 23 игры и забил семь голов.

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