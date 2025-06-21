«Барселона» планирует осуществить трансфер полузащитника «Копенгагена» Барджи

проявляет серьезный интерес к вингеру

Агент 19-летнего шведского футболиста уже посетил Барселону и провел встречу с представителями каталонского клуба. В переговорах также участвует «Порту», который две недели назад сделал официальное предложение датскому клубу по трансферу Барджи.

Сейчас «Барселона» рассматривает два варианта: подписать Барджи в январе 2026 года как свободного агента или приобрести его уже сейчас за сумму в 2–3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне из-за разрыва крестообразной связки Барджи сыграл лишь пять матчей, но в предыдущем сезоне он провел 23 игры и забил семь голов.