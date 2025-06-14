Милнер: Я счастлив остаться в «Брайтоне» еще на сезон

Хавбек«Брайтона»поделился эмоциями после продления контракта с клубом до конца следующего сезона.

«Рад остаться в команде и с нетерпением жду предсезонной подготовки, чтобы снова поработать с тренерским штабом и этими талантливыми ребятами», — написал 39-летний футболист в соцсети X.

Милнер присоединился к «Брайтону» в 2023 году. Из-за травмы бедра в сезоне-2024/25 он провёл лишь четыре матча в АПЛ.

Милнер является одним из самых опытных игроков в истории Премьер-лиги — на его счету уже 638 матчей, и до рекорда Гарета Бэрри (653 игры) ему осталось всего 15 встреч.