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    Милнер: Я счастлив остаться в «Брайтоне» еще на сезон

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    Хавбек«Брайтона» Джеймс Милнер поделился эмоциями после продления контракта с клубом до конца следующего сезона.

    Джеймс Милнер
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    Джеймс Милнер

    «Рад остаться в команде и с нетерпением жду предсезонной подготовки, чтобы снова поработать с тренерским штабом и этими талантливыми ребятами», — написал 39-летний футболист в соцсети X.

    Милнер присоединился к «Брайтону» в 2023 году. Из-за травмы бедра в сезоне-2024/25 он провёл лишь четыре матча в АПЛ.

    Милнер является одним из самых опытных игроков в истории Премьер-лиги — на его счету уже 638 матчей, и до рекорда Гарета Бэрри (653 игры) ему осталось всего 15 встреч.

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