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    Тудор продлил контракт с «Ювентусом»

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    Туринский «Ювентус» объявил о продлении контракта с хорватским тренером Игором Тудором.

    Игор Тудор
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    Игор Тудор

    «Страсть. Харизма. Дух "Ювентуса". Слова, которые идеально отражают то, что Игор Тудор привнес в "Ювентус" с тех пор, как возглавил команду в конце марта, и что он продолжит олицетворять в предстоящие годы», — написано в сообщении клуба.

    Хорватский специалист продлил контракт с «бьянконери» до конца сезона-2026/2027. Под его руководством «зебры» заняли 4-е место по итогам сезона в Серии А и квалифицировались в Лигу чемпионов.

    Стоит отметить, что Тудор в бытность игроком выступал за туринцев в период с 1998 по 2007 год, не считая аренды в «Сиену» в сезоне-2005/2006.

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