Тудор продлил контракт с «Ювентусом»

Туринскийобъявил о продлении контракта с хорватским тренером

«Страсть. Харизма. Дух "Ювентуса". Слова, которые идеально отражают то, что Игор Тудор привнес в "Ювентус" с тех пор, как возглавил команду в конце марта, и что он продолжит олицетворять в предстоящие годы», — написано в сообщении клуба.

Хорватский специалист продлил контракт с «бьянконери» до конца сезона-2026/2027. Под его руководством «зебры» заняли 4-е место по итогам сезона в Серии А и квалифицировались в Лигу чемпионов.

Стоит отметить, что Тудор в бытность игроком выступал за туринцев в период с 1998 по 2007 год, не считая аренды в «Сиену» в сезоне-2005/2006.