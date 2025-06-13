Жиру: Клубный чемпионат мира — это хорошее испытание для команд МЛС

Форвард «Лос-Анджелеса»рассказал, чего ждет от предстоящего клубного чемпионата мира.

«Это прекрасная возможность для "Сиэтла", "Майами" и "Лос-Анджелеса" продемонстрировать качество лиги, тот факт, что футбол стал более важным за последние 10-15 лет. Дела идут в правильном направлении, поэтому интересно посмотреть, где мы находимся, сравнить себя с другими. Лучшие европейские команды могут быть немного уставшими после своего долгого сезона.

Мы должны оставаться позитивными, думать о темпе, который мы можем задать, об интенсивности. Некоторые клубы уже сыграли 60, 70 матчей... Это хорошее испытание для команд МЛС, возможность показать Европе, из чего мы сделаны», — цитирует Жиру RMC Sport.

Клубный чемпионат мира состоится в США с 15 июня по 13 июля.