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    Сборная России в сентябре запланировала сыграть два товарищеских матча

    Футбол Сборная России Футбол России Товарищеские матчи
    РФС намерен организовать два товарищеских матча национальной сборной России в сентябре 2025 года. Об этом сообщил генеральный секретарь организации Максим Митрофанов.

    Тренер сборной России Валерий Карпин
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    Тренер сборной России Валерий Карпин

    По словам функционера, конкретные соперники пока не раскрываются, поскольку переговоры продолжаются.

    «Мы уже говорили, что если и есть договорённости по матчам, то мы их не комментируем до официального объявления. Давайте не будем торопиться. Мы работаем над тем, чтобы на следующей паузе состоялись два по-настоящему интересных матча», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

    В текущем году команда Валерия Карпина провела четыре встречи: в марте россияне обыграли Замбию (5:0) и Гренаду (5:0), а в июне сыграли вничью с Нигерией (1:1) и одержали победу над Беларусью (4:1).

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    Сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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