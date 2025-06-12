Сборная России в сентябре запланировала сыграть два товарищеских матча

Тренер сборной России Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
По словам функционера, конкретные соперники пока не раскрываются, поскольку переговоры продолжаются.
«Мы уже говорили, что если и есть договорённости по матчам, то мы их не комментируем до официального объявления. Давайте не будем торопиться. Мы работаем над тем, чтобы на следующей паузе состоялись два по-настоящему интересных матча», — приводит слова Митрофанова ТАСС.
В текущем году команда Валерия Карпина провела четыре встречи: в марте россияне обыграли Замбию (5:0) и Гренаду (5:0), а в июне сыграли вничью с Нигерией (1:1) и одержали победу над Беларусью (4:1).
Сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.