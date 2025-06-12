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    ФИФА рассмотрит возможность расширения клубного чемпионата мира до 48 команд

    Футбол ФИФА УЕФА Клубный чемпионат мира
    ФИФА рассматривает возможность увеличения числа участников клубного чемпионата мира.

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    По данным The Guardian, если нынешний розыгрыш окажется успешным, ФИФА может снять ограничение на количество европейских участников и расширить турнир до 48 команд к 2029 году.

    Уже в этом году турнир стартует в США с участием 32 команд, а победитель сможет заработать до 125,8 млн долларов. Однако из-за действующего лимита на количество европейских клубов (12) в турнире не представлены многие топовые команды с большими финансовыми возможностями и широкой фан-базой.

    Текущий формат турнира предусматривает восемь групп по четыре команды, а все матчи пройдут с 14 июня по 13 июля 2025 года в США.

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