ФИФА рассмотрит возможность расширения клубного чемпионата мира до 48 команд

рассматривает возможность увеличения числа участников клубного чемпионата мира.

По данным The Guardian, если нынешний розыгрыш окажется успешным, ФИФА может снять ограничение на количество европейских участников и расширить турнир до 48 команд к 2029 году.

Уже в этом году турнир стартует в США с участием 32 команд, а победитель сможет заработать до 125,8 млн долларов. Однако из-за действующего лимита на количество европейских клубов (12) в турнире не представлены многие топовые команды с большими финансовыми возможностями и широкой фан-базой.

Текущий формат турнира предусматривает восемь групп по четыре команды, а все матчи пройдут с 14 июня по 13 июля 2025 года в США.