ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси с Кубком мираГод до мундиаля. Все, что нужно знать перед стартом ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Источник: «Зенит» близок к подписанию Даку из казанского «Рубина»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Зенит Рубин Трансферы
    Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку, скорее всего, сменит клуб этим летом

    Мирлинд Даку
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирлинд Даку

    Как сообщает издание GazetaBlic Sport, «Зенит» предложил за албанского форварда 4,5 миллиона евро, и казанский клуб готов принять это предложение.

    Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, уже в ближайшее воскресенье 27-летний Даку пройдет медицинское обследование для оформления перехода в петербургский клуб.

    Даку выступает за «Рубин» с 2023 года и в прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги стал одним из ключевых игроков команды, забив 15 голов и отдав 8 результативных передач в 26 матчах.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Флорида» увеличит отрыв в финальной серии?
  • «Флорида» — «Эдмонтон». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
  • Медведев снова проиграет Маннарино на траве?
  • Медведев — Маннарино. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Английская молодёжка начнет без раскачки
  • Чехия U21 — Англия U21. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.31
  • Экспресс дня 12 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Флорида — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Медведев — Маннарино
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Чехия U21 — Англия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Финляндия U21 — Нидерланды U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Германия U21 — Словения U21
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Алга — Барс
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Эсхата — Вахш
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры