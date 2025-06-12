Источник: «Зенит» близок к подписанию Даку из казанского «Рубина»

Нападающий, скорее всего, сменит клуб этим летом

Как сообщает издание GazetaBlic Sport, «Зенит» предложил за албанского форварда 4,5 миллиона евро, и казанский клуб готов принять это предложение.

Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, уже в ближайшее воскресенье 27-летний Даку пройдет медицинское обследование для оформления перехода в петербургский клуб.

Даку выступает за «Рубин» с 2023 года и в прошедшем сезоне Российской Премьер-лиги стал одним из ключевых игроков команды, забив 15 голов и отдав 8 результативных передач в 26 матчах.