Матеус Кунья поделился впечатлениями после перехода в «Манчестер Юнайтед»

Бразильский нападающийподелился эмоциями после подписания контракта с

«Юнайтед» был моей любимой английской командой, и я мечтал носить красную футболку. Я с нетерпением жду начала предсезонной подготовки, чтобы познакомиться с моими партнерами по команде и подготовиться к предстоящему сезону«, — приводит слова Куньи официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

Нападающий подписал контракт на пять лет с возможностью продления на один год. Его трансфер из "Вулверхэмптона" обошелся в примерно 74 миллиона евро.

В минувшем сезоне Кунья провел 36 матчей, забил в них 17 мячей и сделал 6 ассистов