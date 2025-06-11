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    Скалони прокомментировал ничью сборной Аргентины в матче с Колумбией

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Колумбии
    Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о ничьей с Колумбией (1:1) в матче квалификации ЧМ-2026.

    Лионель Скалони
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    Лионель Скалони

    «В первом тайме мы не нашли подходов к воротам соперника, а во второй половине команда изменила динамику, и у нас стали появляться ситуации. Это была хорошая проверка, чтобы увидеть, как команда может играть в три защитника.

    Мы можем быть удовлетворены, так как есть вещи, которые можно улучшить, но я доволен, особенно тем, что было сделано во втором тайме. Даже в условиях, в которых мы играли, будучи квалифицированными в финальную стадию ЧМ-2026. В конце концов, люди пришли на этот матч и химия с фанатами была очень хороша. Они дали нам энергию, приятно видеть, как они поют. Нам всегда нужна поддержка трибун, и сегодня, в очень тяжелый момент игры, мы чувствовали», — приводит пресс-служба сборной Аргентины слова Скалони.

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    Аргентинцы набрали 35 очков. Сборная продолжает лидировать в турнирной таблице отбора в Южной Америке.

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