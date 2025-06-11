Кирьяков: Скептически отношусь к назначению Лички в ЦСКА

Бывший игрок сборной Россииподелился мыслями по поводу возможного назначенияна пост главного тренерапосле отставки

«Динамо» с Личкой рассчитывали на большее. Первый сезон был неплохой, но во втором провалился. Сам Марцел понимал, чего от него ждут после третьего места. К сожалению, результаты были против него. Но у него большие амбиции, задачи. В «Динамо» у Лички был карт-бланш по игрокам, все условия для работы. Но он не справился. Насколько это будет работать в ЦСКА? Я скептически отношусь к его назначению. ЦСКА идет по пути приглашения зарубежных специалистов. Но Николич проделал неплохую работу«, — приводит слова Кирьякова "Чемпионат".

Личка возглавлял столичное "Динамо" с 2023 по 2025 год. В сезоне-2023/2024 чешский специалист привел "бело-голубых" к бронзовым медалям РПЛ, а в сезоне-2024/2025 не доработал сезон до конца, лишившись своей должности за четыре тура до окончания чемпионате страны.

Ноколич отработал в ЦСКА только один сезон. За это время "армейцы" заняли 3-е место в РПЛ и стали обладателями Кубка России. По информации разных источников, сербский специалист близок к тому, чтобы возглавить греческий АЕК.